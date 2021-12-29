"Укрзалізниця" запустила прямі поїзди з Василькова до Києва – графік (фото)

Запустили прямий залізничний маршрут між Васильковом та Києвом. Фото: колаж "Сьогодні"
"Укрзалізниця" запустила прямий залізничний маршрут між Васильковом та Києвом. Також збудували нову пасажирську платформу.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Що відомо?
Реконструювали ділянки Васильків – Васильків-2, електрифікували 11 км колій та капітально відремонтували понад 10 км колій, а також модернізували чотири залізничні переїзди.
Крім того, збудували й нову пасажирську платформу, розташовану безпосередньо в центрі Василькова. Нагадаємо, що раніше приміські поїзди прибували до станції Васильків 1, яка знаходиться в 10-ти км від міста.
Загалом між Києвом та Васильковом-2 щодня курсуватиме 18 рейсів приміських електропоїздів. Ранкові електропоїзди №6042 та 6046 Васильків-2 – Київ доїжджатимуть до столиці за 37 хвилин. Очікується, що загальний пасажиропотік на маршруті досягатиме відмітки 5 – 7 тисяч пасажирів на добу.
Графік поїздів
Електричку Kyiv City Express запустять у Вишгороді
У планах "Укрзалізниці" запуск низки нових приміських маршрутів. Зокрема, планують запуск Kyiv City Express у Вишгород. Про це повідомив керівник пасажирського спрямування компанії Олександр Перцовський.
Для цього продовжать електрифікацію шляхів на ділянці Вишгорода.
"Зокрема, на розгляді питання щодо Вишгорода, де зараз не електрифікована ділянка", – каже він.
Крім того, у планах цифровізація.
"На приміських повідомленнях плануємо найближчим часом перейти від готівки до покупки квитків онлайн", – сказав Перцовський.
За його словами, приміські електрички щодня перевозять 250-300 тисяч чоловік. Наразі "Укрзалізниця" виконує 10% обсягу перевезень, а планує виконувати 40-50%.