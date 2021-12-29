"Укрзалізниця" запустила прямі поїзди з Василькова до Києва – графік (фото)

Запустили прямий залізничний маршрут між Васильковом та Києвом. Фото: колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" запустила прямий залізничний маршрут між Васильковом та Києвом. Також збудували нову пасажирську платформу.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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Що відомо?

Реконструювали ділянки Васильків – Васильків-2, електрифікували 11 км колій та капітально відремонтували понад 10 км колій, а також модернізували чотири залізничні переїзди.

Крім того, збудували й нову пасажирську платформу, розташовану безпосередньо в центрі Василькова. Нагадаємо, що раніше приміські поїзди прибували до станції Васильків 1, яка знаходиться в 10-ти км від міста.

Загалом між Києвом та Васильковом-2 щодня курсуватиме 18 рейсів приміських електропоїздів. Ранкові електропоїзди №6042 та 6046 Васильків-2 – Київ доїжджатимуть до столиці за 37 хвилин. Очікується, що загальний пасажиропотік на маршруті досягатиме відмітки 5 – 7 тисяч пасажирів на добу.

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"Укрзалізниця" запустила прямий залізничний маршрут між Васильковом та Києвом. Фото: пресслужба "Укрзалізниці"

Графік поїздів

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Електричку Kyiv City Express запустять у Вишгороді

У планах "Укрзалізниці" запуск низки нових приміських маршрутів. Зокрема, планують запуск Kyiv City Express у Вишгород. Про це повідомив керівник пасажирського спрямування компанії Олександр Перцовський.

Для цього продовжать електрифікацію шляхів на ділянці Вишгорода.