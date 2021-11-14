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Останется инвалидом, если выживет. На ж/д станции в Киеве произошло ЧП с молодым парнем (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
14 ноября, 22:00
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Молодой человек по непонятным причинам вылез на крышу городской электрички, где его ударило током
В Киеве ударило током молодого мужчину, который вылез на крышу электрички.
В Киеве ударило током молодого мужчину, который вылез на крышу электрички. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошло ЧП на железнодорожной станции "Сырец". Там 18-летний парень залез на крышу вагона городской электрички и загорелся.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Очевидцы говорят, что, предположительно, парня ударило током. Движение электричек было приостановлено. Молодого человека забрала карета скорой помощи.

"Если выживет, выздоровление будет долгим. Вот так желание хайпануть оборачивается трагедией, после удара током такой мощности можно остаться инвалидом. Не повторяйте подобные эксперименты, опасно для жизни!" – говорится в подписи к видео.

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Не первый подобный случай

В Белой Церкви прошлым летом произошла трагедия. Там 16 июня после обеда двое 14-летних парней решили сократить путь и перелезть через грузовые вагоны на железнодорожном вокзале. Такая выходка стоила одному из них жизни, рассказали в ГУ НП в Киевской области.

Когда подросток залез на вагон, приятель схватил его за ногу, пытаясь отговорить от такого поступка, однако тот его оттолкнул и полез дальше. Через мгновение одного парня разрядом отбросило на землю, а второго смертельно поразило.

Упавший на землю подросток успел вызвать на место скорую помощь. По приезде медики лишь констатировали смерть его товарища.

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