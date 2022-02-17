Улицу окутал пар. В Киеве появился огромный фонтан с кипятком – видео

В Киеве прорвало трубу водоснабжения / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице на Ипподроме утром 17 февраля прорвало трубу с горячей водой. В результате на месте образовался фонтан высотой несколько метров.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев сейчас".

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На опубликованной записи видно, что из-за горячей воды вокруг много пара. Автомобили медленно проезжают этот участок дороги, поскольку видимость очень плохая.

Тем временем прохожие снимают новый "фонтан" на телефон и пытаются обойти его, чтобы не намокнуть.

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Что делать, если в квартире нет горячей воды?

За снабжение горячей водой киевлян отвечает КП "Киевтеплоэнерго". Если в квартире низкая температура горячей воды и при этом на сайте и на доске объявлений нет сообщения о плановых работах от "Киевтеплоэнерго", не исключено, что работы проводят внутри дома.

Поэтому в первую очередь нужно обращаться к балансодержателю – руководителю вашего жэка, председателю ОСМД. После этого, если проблема не решится, можно звонить на горячую линию "Киевтеплоэнерго".