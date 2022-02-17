Вулицю огорнула пара! У Києві з'явився величезний фонтан з окропом – відео (оновлено)

У Києві прорвало трубу водопостачання / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці на Іподромі вранці 17 лютого прорвало трубу з гарячою водою. На місці утворився фонтан заввишки кілька метрів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ зараз".

Реклама

На опублікованому записі видно, що через гарячу воду навколо багато пари. Автомобілі повільно проїжджають цю ділянку дороги, оскільки видимість дуже погана.

Тим часом перехожі знімають новий "фонтан" на телефон і намагаються обійти його, щоб не намокнути.

Реклама

Що кажуть у "Київтеплоенерго"?

У "Київтеплоенерго" уточнили, що прорив стався на вулиці Касіяна. О 9:20 аварійна бригада локалізувала ушкодження. Ремонт планують закінчити протягом доби.

Проте на цей час теплопостачання призупинено до 50 житлових будинків, 11 навчальних закладів та 10 інших організацій на вулицях Касіяна, Якубовського, Луценка, Смолича, Лятошинського.

Що робити, якщо у квартирі немає гарячої води?

За постачання гарячої води у будинки киян відповідає КП "Київтеплоенерго". Якщо у квартирі низька температура гарячої води і водночас на сайті та на дошці оголошень немає повідомлення про планові роботи від "Київтеплоенерго", то можливо, що роботи проводять усередині будинку.

Реклама

Тому насамперед потрібно звертатися до балансоутримувача – керівника вашого жеку, голови ОСББ. Після цього, якщо проблема не вирішиться, можна телефонувати на гарячу лінію "Київтеплоенерго".