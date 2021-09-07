Упал с недостроенной высотки. В Киеве на стройке погиб рабочий

Строитель упал с высоты и разбился насмерть. Фото: коллаж "Сегодня"
В центре Киева на стройке сегодня произошел трагический случай. Мужчина упал с высоты.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.
Происшествие случилось на вулиці Антоновича, 136. Строитель упал с недостроенной высотки.
"Медики лишь констатировали смерть", – говорится в сообщении.
Место происшествия. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram
На место едет следственно-оперативная группа и криминалисты. Они установят причины смертельного случая.
"Поговаривают, что эта стройка очень скандальная", – добавляют в Сети.
Что делать, если увидели пострадавшего на улице?
Алгоритм оказания первой помощи:
- Осмотр места происшествия. Нужно убедиться, что вам не угрожает опасность и к человеку можно подойти.
- Осмотр потерпевшего. Проверить, дышит ли он, есть ли пульс. Если он в сознании – выяснить, что болит. Не переворачивать, если у пострадавшего сломаны кости.
- Вызов скорой помощи. Указать место и данные о пострадавшем.
- Оказание первой помощи – действия зависят от ситуации.
- Наблюдение за состоянием пострадавшего.
Также читайте другие новости по теме:
- В Киеве произошла трагедия на стройке – 20-летний парень разбился насмерть.
- В центре Киева в доме на улице Бульварно-Кудрявская обвалился пол в квартире.Есть пострадавшие.