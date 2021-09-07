Впав з недобудованої висотки. У Києві на будівництві загинув робітник

Будівельник впав з висоти і розбився на смерть. Фото: колаж "Сьогодні"

У центрі Києва на будівництві сьогодні стався трагічний випадок. Чоловік впав з висоти.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

Подія трапилася на Антоновича, 136. Будівельник впав з недобудованої висотки.

"Медики лише констатували смерть", – йдеться в повідомленні.

Місце події. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram

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На місце їде слідчо-оперативна група і криміналісти. Вони встановлять причини смертельного випадку.

"Подейкують, що це будівництво дуже скандальна", – додають в Мережі.

Що робити, якщо побачили потерпілого на вулиці?

Алгоритм надання першої допомоги:

Огляд місця події. Потрібно переконатися, що вам не загрожує небезпека і до людини можна підійти.

Потрібно переконатися, що вам не загрожує небезпека і до людини можна підійти. Огляд потерпілого. Перевірити, чи дихає він, чи є пульс. Якщо він у свідомості – з'ясувати, що болить. Чи не перевертати, якщо у потерпілого зламані кістки.

Перевірити, чи дихає він, чи є пульс. Якщо він у свідомості – з'ясувати, що болить. Чи не перевертати, якщо у потерпілого зламані кістки. Виклик швидкої допомоги. Вказати місце і дані про потерпілого.

Вказати місце і дані про потерпілого. Надання першої допомоги – дії залежать від ситуації.

– дії залежать від ситуації. Спостереження за станом постраждалого.

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