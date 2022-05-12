Ураган сломал одно из деревьев-"защитников" Киева (фото)

Буля в Киеве сломала "Липу Петра Могилы". / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 12 мая ураган в Киеве сломал историческое дерево-памятник природы "Липу Петра Могилы". Старинное дерево росло на руинах Десятинной церкви.

Об этом сообщает Telegram-канал "Реальный Киев".

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На фото видно, что липа раскололась. А ее ветви оторвало в результате бури.

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"Липа Петра Могилы" в Киеве 12 мая. Фото: Реальный Киев

Как известно, "липа Петра Могилы" является ботанической памяткой и одним из старейших деревьев в Киеве. Ее возраст около 400 лет. Ствол дерева имеет обхват пять метров, высота – десять метров. Дерево было взято под государственную охрану в 1972 году.

Дерево-"защитник"

В столице растет более 100 деревьев, возраст которых колеблется от 100 до 900 лет. То есть некоторые из них застали времена Киевской Руси и никуда не исчезли. Эти деревья – свидетели исторических событий и места силы.

Одним из символов-"защитников" Киева является "Липа Петра Могилы". По легенде, мужчина высадил во время раскопок Десятинной церкви в 17-м веке. Дерево является твердым и несокрушимым как украинский дух. Липа растет там, откуда начинался Киев, где возвышалась мощная крепость, стояли дворцы и теремы князей и бояр. Ее посадили возле разрушенного памятника, но о нем не забыли, не построили на этом месте ничего нового. Оставили фундамент, память.

Ураган в Киеве

В Киеве вечером 12 мая начался ураган с ливнем. Непогода ломает деревья, вырывая вместе с корнями. Во многих районах столицы перепады напряжения и пропало электричество.

Из-за непогоды электричество пропало в Подольском, Святошинском, Дарницком районах, а также на Троещине.

В официальном сообщении от ДТЭК говорится о том, что в связи с погодными условиями в Киевской области наблюдается большое количество обрывов на электролиниях из-за падения деревьев. Людей просят не приближаться к поваленным деревьям ближе чем на восемь метров. Также призывают не оставлять детей без присмотра. Устранение аварий усложняется из-за непогоды.

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