Уже празднуют? Две пьяные женщины и мужчина устроили драку в киевском метро

В метро Киева произошла драка. / Фото: Коллаж: Сегодня
За несколько часов до Нового года, вечером 31 декабря, в киевском метро устроили драку прямо в вагоне. Туда людей в нетрезвом состоянии спокойно пропустили контролеры.
Об этом в своем Facebook написал журналист Александр Рудоманов.
По его словам, не очень держась на ногах, нетрезвые люди спокойно прошли через турникеты метро.
"Контроллер не вызвала ни полицию, ни вохр (военизированную охрану, – ред.). А зачем?" , – написал Рудоманов.
Он рассказал, что это трио зашло в вагон и через две станции начало драку между собой. Пассажиры вмешались, разняли, двое остались в вагоне, одна из них вышла.
"Вопрос КП "Киевский метрополитен", а что, разве пьяными можно ездить?", – добавил журналист.
Что нам сказали в метро
В пресс-службе столичного метрополитена в комментарии "Сегодня" подтвердили, что действительно в состоянии алкогольного опьянения людей пропускать в подземку не должны.
"Спасибо за информацию. Проведем работу. Напоминаем, что проезд в нетрезвом состоянии запрещен правилами метро", – отметили в пресс-службе.
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