Уже празднуют? Две пьяные женщины и мужчина устроили драку в киевском метро

В метро Киева произошла драка. / Фото: Коллаж: Сегодня

За несколько часов до Нового года, вечером 31 декабря, в киевском метро устроили драку прямо в вагоне. Туда людей в нетрезвом состоянии спокойно пропустили контролеры.

Об этом в своем Facebook написал журналист Александр Рудоманов.

Реклама

По его словам, не очень держась на ногах, нетрезвые люди спокойно прошли через турникеты метро.

"Контроллер не вызвала ни полицию, ни вохр (военизированную охрану, – ред.). А зачем?" , – написал Рудоманов.

Он рассказал, что это трио зашло в вагон и через две станции начало драку между собой. Пассажиры вмешались, разняли, двое остались в вагоне, одна из них вышла.

Реклама

"Вопрос КП "Киевский метрополитен", а что, разве пьяными можно ездить?", – добавил журналист.

Что нам сказали в метро

В пресс-службе столичного метрополитена в комментарии "Сегодня" подтвердили, что действительно в состоянии алкогольного опьянения людей пропускать в подземку не должны.

"Спасибо за информацию. Проведем работу. Напоминаем, что проезд в нетрезвом состоянии запрещен правилами метро", – отметили в пресс-службе.

Раньше мы писали: