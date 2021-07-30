Вылет из аэропорта "Борисполь" задержали на 12 часов: что происходит

В "Борисполе" рейсы в Турцию снова перенесли. Коллаж "Сегодня"
В аэропорту "Борисполь" снова задерживается рейсе в Турцию. В этот раз вылет в Даламан будет примерно на 12 часов позже.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
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Самолет в Даламан должен был вылететь в 5:25, теперь на табло аэропорта указано, что вылет ожидается в 17:15. В аэропорту "Борисполь" говорят, что задержка рейса не связана с работой терминала.
"Задержка рейса возникла не по нашей вине. Причины следует узнавать у представителей авиакомпании", – сообщили нам в пресс-службе аэропорта.
В авиакомпании МАУ говорят, что держат ситуацию под контролем.Задержка рейса произошла через замену самолета. Пассажиров об этом предупредили примерно за сутки, сообщив им – когда будет подано воздушное судно и когда приезжать в аэропорт.
"Поэтому там не было столпотворения из пассажиров. Было несколько пассажиров, которые приехали заранее из регионов. Их приняли по всем правилам – поселили в отель и выдали ваучеры на еду", – рассказали сайту "Сегодня" в пресс-службе авиакомпании МАУ.
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