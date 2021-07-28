В "Борисполе" задержали рейс в Египет: в чем причина

Люди будут вылетать из аэропорта в то время, когда уже должны были приземлиться

Аэропорт "Борисполь" / Фото: Сегодня

В международном аэропорту "Борисполь" задерживается вылет самолета по маршруту Киев – Шарм-ель-Шейх. Вместо 11:40 рейс перенесли на 14:30.

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Об этом сообщается на табло аэропорта "Борисполь", а также на сайте авиакомпании. Там также пишут о незапланированных изменениях в расписании.

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Людям придется ждать своего вылета три часа, и они вылетят из Киева как раз в то время, когда должны были приземлиться уже в Египте.

Скриншот из сайта flyuia

Намного позже вылетит и рейс из Шарм-ель-Шейха в Киев. Вместо прибытия в украинскую столицу в девять вечер, он прибудет после полуночи. В авиакомпании говорят, что задержка незначительная. Она может быть по разным причинам. От проблем с багажом до других более значимых причин.

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В пресс-службе авиакомпании МАУ рассказали "Сегодня", что пришлось заменить самолет по техническим причинам, поэтому график сдвинулся.

"Ничего страшного не произошло – это штатная ситуация, которая вполне допустима в пик сезона. Для нас важна безопасность пассажиров и обеспечение высокого качества полетов. Поэтому было принято решения заменить самолет. А на подготовку резервного судна понадобилось время", – сообщили в МАУ.

В компании обещают, что пассажиры получат питание, воду и комфортные условия для ожидания рейса.

Напомним, за шесть месяцев 2021 года аэропорт "Борисполь" обслужил 3 396 944 пассажира. Это на 35% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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