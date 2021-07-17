В "Борисполе" пассажиры жалуются на коррупционную схему с ПЦР-тестами (фото)

Пассажирам предлагают ПЦР-тесты за $150/Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети обвинили сотрудников аэропорта "Борисполь" в коррупционной схеме – якобы они тянут время, а потом предлагают за $150 купить отрицательный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщил журналист Роман Кошмал в Facebook.

Он рассказал,что утром 17 июля его друг, гражданин ОАЭ, возвращался из Киева в Дубай.

"Рейс Sky Up Airlines PQ 481 в 11:35. Он прибыл в аэропорт в 9 утра. На стойке регистрации ему в посадке на самолет отказали из-за отсутствия ПЦР-теста", – сообщил Кошмал.

Мужчине отказали несмотря на то, что он возвращается домой и ПЦР-тест для граждан ОАЭ власть не требует.

Фото: facebook.com/roman.koshmal

"Но! Представитель аэропорта предложил купить отрицательный результат теста в официальной лаборатории за $150. Оплата, конечно, кэшем. Мой друг купил этот тест", - рассказал журналист.

В то же время никаких проб у мужчины для исследования не брали. А позже выяснилось, что это не единичный случай.

Фото: facebook.com/roman.koshmal

"По телефону я поговорил еще с одним парнем, которому также отказали в посадке на самолет и предложили решить все "на месте" за $150. Он тоже купил. Другого выхода, как купить, не было, потому что в Дубае нужно быть именно сегодня вечером", – пишет журналист.

Фото: facebook.com/roman.koshmal

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Фото: facebook.com/roman.koshmal

Он обнародовал фото, на которых видно дату и время "взятия" образца. На документе официальная печать и бланк лаборатории CSD. В то же время Кошмал утверждает, что во время взятия образца его друга не было в лаборатории, это могут подтвердить камеры наблюдения.

Фото: facebook.com/roman.koshmal

Фото: facebook.com/roman.koshmal

"Вот теперь интересно, где искать правды. Ведь сотрудники аэропорта оттягивали время до последнего, чтобы мужчина не мог обратиться за помощью", – заключает Кошмал.

Фото: facebook.com/roman.koshmal

Фото: facebook.com/roman.koshmal

В Киеве разоблачили схему подделки результатов ПЦР-тестов на коронавирус с внесением недостоверных данных в приложение "Дій вдома". По данным следствия, группа лиц вступила в сговор с персоналом нескольких частных медицинских учреждений, подделывала результаты тестов с внесением недостоверной информации в приложение "Дій вдома".