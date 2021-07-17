У "Борисполі" пасажири скаржаться на корупційну схему з ПЛР-тестами (фото)

Пасажирам пропонують ПЛР-тести за $150/Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі звинуватили співробітників аеропорту "Бориспіль" в корупційній схемі – нібито вони тягнуть час, а потім пропонують за $150 купити негативний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомив журналіст Роман Кошмал в Facebook.

Він розповів, що вранці 17 липня його друг, громадянин ОАЕ, повертався з Києва в Дубай.

"Рейс Sky Up Airlines PQ 481 об 11:35. Він прибув до аеропорту о 9-й ранку. На стійці реєстрації йому в посадці на літак відмовили через відсутність ПЛР-тесту", – повідомив Кошмал.

Чоловікові відмовили, незважаючи на те, що він повертається додому і ПЛР-тест для громадян ОАЕ влада не вимагає.

Фото: facebook.com/roman.koshmal

"Але! Представник аеропорту запропонував купити негативний результат тесту в офіційній лабораторії за $150. Оплата, звичайно, кешем. Мій друг купив цей тест", – розповів журналіст.

У той же час жодних проб у чоловіка для дослідження не брали. А пізніше з'ясувалося, що це не поодинокий випадок.

Фото: facebook.com/roman.koshmal

"По телефону я поговорив ще з одним хлопцем, якому також відмовили в посадці на літак і запропонували вирішити все "на місці" за $150. Він теж купив. Іншого виходу, як купити, не було, тому що в Дубаї потрібно бути саме сьогодні ввечері", – пише журналіст.

Фото: facebook.com/roman.koshmal

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Фото: facebook.com/roman.koshmal

Він оприлюднив фото, на яких видно дату і час "взяття" зразка. На документі офіційна печатка та бланк лабораторії CSD. У той же час Кошмал стверджує, що під час взяття зразка його друга не було в лабораторії, це можуть підтвердити камери спостереження.

Фото: facebook.com/roman.koshmal

Фото: facebook.com/roman.koshmal

"Ось тепер цікаво, де шукати правди. Адже співробітники аеропорту відтягували час до останнього, щоб чоловік не міг звернутися за допомогою", – заявляє Кошмал.

Фото: facebook.com/roman.koshmal

Фото: facebook.com/roman.koshmal

У Києві викрили схему підробки результатів ПЛР-тестів на коронавірус з внесенням недостовірних даних до додатку "Дій вдома". За даними слідства, група осіб вступила в змову з персоналом кількох приватних медичних установ, підробляла результати тестів з внесенням недостовірної інформації до додатку "Дій вдома".