В Броварах ветераны АТО заблокировали здание горсовета (видео)

В Броварах ветераны АТО заблокировали помещение горсовета. Они пытаются не дать депутатам провести сессию.
Об этом сообщает First в Telegram.
Дело в том, что депутаты городского совета сегодня могут лишить военнослужащих законных участков земли.
По словам ветеранов АТО, землю получают приближенные к власти люди.
На ролике видно, что в результате потасовки были разбиты входные двери в здание.
Напомним, после заседания сессии Броварского городского совета 21 сентября депутат Богдана Драч получила телесные повреждения вследствие толкотни между депутатами и мэром.
Кому дадут деньги на жилье
Зеленский просил правительство утвердить государственную целевую социальную программу по обеспечению реализации права на жилье ветеранов войны на период до 2025 года.
- Семьям погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного во время АТО; лицам с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО. То же самое касается семей погибших участников боевых действий на территории других государств.
- Переселенцам, принимавшим непосредственное участие в защите Украины от агрессии РФ.
- Семьям погибших участников Революции Достоинства, а также семьям тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции Достоинства; лицам с инвалидностью I-II групп, полученной в результате событий на Майдане.
Как сообщали новости "Сегодня", в марте этого года Владимир Зеленский своим указом создал Консультативный совет, который будет защищать ветеранов АТО от несправедливых приговоров.
Также ранее президент рассказывал о планах помочь бизнесу ветеранов АТО.