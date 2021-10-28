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В Броварах ветераны АТО заблокировали здание горсовета (видео)

Ольга Кравченко
28 октября, 11:20
По утверждению участников АТО, депутаты сегодня могут лишить военнослужащих законных участков земли

В Броварах ветераны АТО заблокировали помещение горсовета. Они пытаются не дать депутатам провести сессию.

Об этом сообщает First в Telegram.

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Дело в том, что депутаты городского совета сегодня могут лишить военнослужащих законных участков земли.

По словам ветеранов АТО, землю получают приближенные к власти люди.

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На ролике видно, что в результате потасовки были разбиты входные двери в здание.

Напомним, после заседания сессии Броварского городского совета 21 сентября депутат Богдана Драч получила телесные повреждения вследствие толкотни между депутатами и мэром.

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Кому дадут деньги на жилье

Зеленский просил правительство утвердить государственную целевую социальную программу по обеспечению реализации права на жилье ветеранов войны на период до 2025 года.

  • Семьям погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного во время АТО; лицам с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО. То же самое касается семей погибших участников боевых действий на территории других государств.
  • Переселенцам, принимавшим непосредственное участие в защите Украины от агрессии РФ.
  • Семьям погибших участников Революции Достоинства, а также семьям тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции Достоинства; лицам с инвалидностью I-II групп, полученной в результате событий на Майдане.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте этого года Владимир Зеленский своим указом создал Консультативный совет, который будет защищать ветеранов АТО от несправедливых приговоров.

Также ранее президент рассказывал о планах помочь бизнесу ветеранов АТО.