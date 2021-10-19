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В Киеве мужчина устроил погром в приемной депутата горсовета (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
19 октября, 16:05
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Мужчине грозит до семи лет тюрьмы, полиция ведет расследование
Следователи пытаются понять его мотивы
Следователи пытаются понять его мотивы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата городского совета. Он разбил стекло входной двери и зарисовал из баллончика таблички.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

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В помещение общественной приемной на улице Лютеранской ворвался вооруженный мужчина. Он разбил стекло входной двери и зарисовал из баллончика таблички.

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Затем мужчина спустился на нижний этаж, где находятся щиты электросети, и вырвал оттуда провода. Его удалось оперативно задержать. Им оказался 31-летний уроженец Полтавской области. Сейчас с ним общаются следователи, они пытаются выяснить мотивы нападения.

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Полицейские задержали мужчину
Полицейские задержали мужчину / Фото: Нацполиция

"Во время поверхностного осмотра у него нашли и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет и баллончик с краской", – говорится в сообщении.

Что ему грозит

Следователи внесли сведения о происшествии в единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о вручении подозрения в совершении этого преступления и избрания меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до семи лет тюрьмы.

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Пик преступности в Украине

Уровень преступности в Украине начал расти в первые годы независимости страны, достигнув своего пика в 2000 году. Дальше криминогенная ситуация улучшилась с начала 2017 года.

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