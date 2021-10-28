У Броварах ветерани АТО заблокували будівлю міськради (відео)

У Броварах ветерани АТО заблокували приміщення міськради. Вони намагаються не дати депутатам провести сесію.

Про це повідомляє First у Telegram.

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Справа в тому, що депутати міської ради сьогодні можуть позбавити військовослужбовців законних ділянок землі.

За словами ветеранів АТО, землю одержують наближені до влади люди.

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На ролику видно, що в результаті бійки були розбиті вхідні двері до будівлі.

Нагадаємо, після засідання сесії Броварської міської ради 21 вересня депутат Богдана Драч отримала тілесні ушкодження внаслідок штовханини між депутатами та мером.

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Кому дадуть гроші на житло

Зеленський просив уряд затвердити державну цільову соціальну програму із забезпечення реалізації права на житло ветеранів війни на період до 2025 року.

Сім'ям загиблих, які зникли безвісти або померли внаслідок поранення, отриманого під час АТО; особам з інвалідністю І-ІІ груп, отриманої внаслідок участі в АТО. Те саме стосується сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав.

Переселенцям, які брали безпосередню участь у захисті України від агресії РФ.

Сім'ям загиблих учасників Революції Гідності, а також сім'ям тих, кому посмертно надано звання Героя України за участь у Революції Гідності; особам з інвалідністю І-ІІ груп, отриманою внаслідок подій на Майдані.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у березні цього року Володимир Зеленський своїм указом створила Консультативну раду, який захищатиме ветеранів АТО від несправедливих вироків.

Також раніше президент розповідав про плани допомогти бізнесу ветеранів АТО.