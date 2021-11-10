В центре Киева перекрыли несколько улиц: где не проехать

В центре Киева изменили схему дорожного движения. Фото: коллаж "Сегодня"

С 10 ноября в Киеве на Бессарабском проезде изменили организацию дорожного движения. Теперь перекрыта часть улиц.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

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Что изменилось?

Как стало известно, на Бессарабской площади, улице Бассейной и Крутом спуске внедрена новая схема организации дорожного движения по Бессарабскому проезду.

С 10 ноября движение транспортных средств от бульвара Тараса Шевченко до улицы Бассейной разрешается только через улицу Большая Васильковская и улицу Павла Скоропадского.

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На улицах Киева внедряют левоповоротные велосипедные зоны ожидания

Хорошие новости для велосипедистов. Благодаря таким зонам улучшится видимость во время поворотов налево, перестройки и маневров на перекрестке. Такие зоны призваны уменьшить количество ДТП с участием велосипедов.

Так, первую велосипедную зону ожидания устроили на регулируемом перекрестке улиц Олеся Гончара и Ярославов Вал.

"Промаркированная зона с отнесенной вперед стоп-линией позволяет выполнять велосипедистам безопасный левый поворот на перекрестке. Таким образом, велосипедными полосами объединены площадь Победы, Львовская площадь, Золотые Ворота и улица Большая Житомирская. Вскоре такие же зоны ожидания для велосипедов будут обустроены на улицах Цитадельной, Бажова и Микитенко", – отметил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

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