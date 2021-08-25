В центре Киева пьяный отец потерял двухмесячного ребенка

Копы нашли младенца. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевлянин пошел гулять с дочкой, но напился и вернулся домой без нее. Полицейские искали коляску с ребенком более двух часов, поскольку мужчина не мог сказать, где именно он оставил ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Про инцидент полицейские узнали от бабушки потерянной девочки. Женщина сообщила правоохранителям, что ее сын якобы потерял сознание на Жилянской улице, из-за чего и потерял ребенка.

Наряды патрульной полиции долго искали младенца, но нашли.

"Поиски осложняло то, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог точно сказать, где в последний раз находился с ребенком. В конце концов, на улице Тарасовской мы услышали детский плач и нашли коляску с ребенком в одном из подъездов", – сообщил он, добавив, что для проверки состояния здоровья полицейские вызвали врачей.

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Что грозит семье ребенка

По словам начальницы сектора ювенальной превенции Голосеевского управления полиции Елены Санченко, отец девочки месяц назад уже привлекался к административной ответственности за похоже правонарушение.

Тогда он ходил с младенцем по ТРЦ в состоянии алкогольного опьянения.

"Поэтому при изучении условий и причин, приведших к данной ситуации, полицейские совместно с сотрудниками Службы по делам детей и семьи принимается решение о направлении малолетней девочки в учреждение здравоохранения. Также принимается решение о привлечении родителей ребенка к ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей", – сообщила Елена Санченко.

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