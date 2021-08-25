У центрі Києва п'яний батько загубив двомісячну дитину

Копи знайшли немовля. Фото: колаж "Сьогодні"

Киянин пішов гуляти з донькою, але напився і повернувся додому без неї. Поліцейські шукали коляску з дитиною понад дві години, оскільки чоловік не міг сказати, де саме він залишив дитину.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва в Facebook.

Про інцидент поліцейські дізналися від бабусі загубленої дівчинки. Жінка повідомила правоохоронцям, що її син нібито знепритомнів на Жилянській вулиці, через що і загубив дитину.

Наряди патрульної поліції довго шукали немовля, але знайшли.

"Пошуки ускладнювало те, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і не міг точно сказати, де востаннє перебував з дитиною. Зрештою, на вулиці Тарасівській ми почули дитячий плач і відшукали візочок із дитиною в одному з під’їздів", – повідомив він, додавши, що для перевірки стану здоров'я поліцейські викликали лікарів.

Реклама

Що загрожує сім'ї дитини

За словами начальниці сектору ювенальної превенції Голосіївського управління поліції Олени Санченко, батько дівчинки місяць тому вже притягувався до адміністративної відповідальності за схоже правопорушення.

Тоді він ходив з немовлям по ТРЦ в стані алкогольного сп'яніння.

"Відтак при вивченні умов та причин, що призвели до даної ситуації, поліцейські спільно з працівниками Служби у справах дітей та сім’ї приймається рішення про направлення малолітньої дівчинки до закладу охорони здоров’я. Також приймається рішення про притягнення батьків дитини до відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків", – повідомила Олена Санченко.

Раніше ми писали: