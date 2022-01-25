В центре Киева у здания СБУ открыли стрельбу из автомата (видео)

В полиции Киева выясняют ситуацию и все обстоятельства / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 25 января, в центре Киева произошла перестрелка. Огонь открыли возле главного управления СБУ.
Об этом сообщают в telegram-канале Киев ИНФО.
"Вооруженные титушки с автоматами напали на активистов общественной организации "Украинский стяг", – сообщают в Сети.
Что говорят в полиции
В полиции Киева говорят, что выясняют ситуацию и все обстоятельства стрельбы в центре Киева. Пострадавших нету, а вооруженными были представители охранной фирмы.
На рынке в Харькове произошла стрельба
На Центральном рынке в Харькове произошла стрельба. Двое мужчин пострадали.
Между ними возник конфликт. В результате один достал пистолет и выстрелил в другого. Прохожие задержали стрелявшего до приезда полиции.
"Только что на рынке двое зацепились в ссоре. В какой-то момент один достал пистолет и начал шмалять в толпе. Второй участник конфликта ранен. Толпа задержала стрелка до приезда копов", — рассказали очевидцы.
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