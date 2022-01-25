У центрі Києва біля будівлі СБУ відкрили стрілянину з автомата (відео)

У поліції Києва з'ясовують ситуацію та всі обставини / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 25 січня, у центрі Києва сталася перестрілка. Вогонь відкрили біля головного управління СБУ.
Про це повідомляють у telegram-каналі Київ ІНФО.
"Озброєні тітушки з автоматами напали на активістів громадської організації "Український стяг," – повідомляють у Мережі.
Що кажуть у поліції
У поліції Києва кажуть, що з'ясовують ситуацію та всі обставини стрілянини в центрі Києва. Постраждалих нема, а озброєними були представники охоронної фірми.
На ринку у Харкові відбулася стрілянина
На Центральному ринку у Харкові сталася стрілянина. Двоє чоловіків постраждали.
Між ними виник конфлікт. В результаті один дістав пістолет і вистрілив у іншого. Перехожі затримали стрільця до приїзду.поліції.
"Щойно на ринку двоє зачепилися в сварці. Якоїсь миті один дістав пістолет і почав шмаляти в натовпі. Другий учасник конфлікту поранений. Натовп затримав стрільця до приїзду копів" , – розповіли очевидці.
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