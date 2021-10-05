В центре Киева устроили опасный дрифт, но патрульные не вмешались (видео)

В Шевченковском районе неизвестные гоняли на большой скорости / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве в ночь на вторник, 5 октября, неизвестный на BMW устроил дрифт на площади Победы. Наряд патрульной полиции, который был поблизости не отреагировал на инцидент.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Мужчина за рулем дрифтовал на площади в центре столицы, пока его товарищи снимали все на видео.
Автомобиль сделал несколько кругов, и даже после этого наряд патрульной полиции не вмешался.
Меня заверили, что разрешение есть: alyona alyona оправдалась за незаконный дрифт в центре Киева
В этот момент патрульные рядом оформляли мелкое ДТП и не отвлекались на нарушителей.
В столице часто устраивают гонки
Ранее мы писали, что в Сети распространили снимки жутких последствий незаконного дрифта спорткаров. Софийскую площадь выбрали в качестве локации для съемки рекламного ролика.
Кроме того, что на месте остались следы от резины, экстремальный дрифт был опасен для прохожих и проезжающих машин.
Выяснилось, что в одном из спорткаров находилась рэперша alyona alyona. Артистка опубликовала несколько сториз в соцсети, но вскоре удалила их.
Читайте также:
- в незаконном дрифте на Софийской площади участвовала alyona alyona – локацию не могут отмыть;
в Киеве динозавр дрифтовал за рулем BMW на скользкой парковке.