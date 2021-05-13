В центре Киева вандалы осквернили арт-объект в память о политзаключенных Крыма (фото)

На стенах в переходе появилась нецензурная брань, пентаграммы, а также фразы, которые разжигают религиозную вражду

В центре столицы вандалы осквернили арт-объект, посвященный политическим заключенным оккупированного Крыма. "Подземный тупик" был создал грузинским художником Давидом Кухалашвили.

Об этом сообщает "Киевавтодор" в Facebook.

Стены подземного перехода на Европейской площади, на которых разместили арт-объект, изуродовали неизвестные.

"На стенах появилась нецензурная брань, пентаграммы, фразы, которые разжигают религиозную вражду и другие надписи", – пишут в сообщении.

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Дорожная служба уже обратилась в полицию. Вандализм обнаружили сотрудники, которые проводили утреннюю уборку перехода.

Отметим, что арт-объект "Подземный тупик" создал грузинский художник Давид Кухалашвили. В переходе нарисовали 98 тюремных дверей, за каждой – скрытая одна из историй, политических заключенных Кремля.

Напомним, вандалы облили краской памятник героям АТО, расположенный в парковой зоне на проспекте Победы, недалеко от станции метро "Берестейская".

Также мы писали, что вандалы уничтожили скульптуру балерины в Киеве.