Версія українською
$ 27,96
33,46

В центре Киева задержали "писающего мальчика" (видео)

16 апреля, 13:44

Ольга Кравченко

В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, что мужчина среди бела дня сходил в туалет на площади

В Киеве полиция задержала мужчину, который справил нужду на площади "Майдан Незалежности".

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

На видео, которое опубликовали в паблике, видно, что мужчина не стесняясь сходил в туалет возле столба, после чего его задержала полиция.

"Писающего мальчика" привлекли к ответственности", – написали в Сети.

Реклама
Видео: Киев Оперативный/Facebook

Отметим, что в центре столицы функционирует 11 автоматизированных туалетов.

Публикуем адреса, по которым находятся туалеты:

Ранее мы писали, что в Киеве студент осквернил Аллею Героев Небесной Сотни.

Также напомним, мы публиковали онлайн-карту – как найти туалет в центре Киева.

Новости на эту же тему:
Киев центр туалеты полиция Майдан Незалежности Полиция Киева

Источник: Сегодня

Реклама