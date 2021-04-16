В центре Киева задержали "писающего мальчика" (видео)

В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, что мужчина среди бела дня сходил в туалет на площади

В Киеве полиция задержала мужчину, который справил нужду на площади "Майдан Незалежности".

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

На видео, которое опубликовали в паблике, видно, что мужчина не стесняясь сходил в туалет возле столба, после чего его задержала полиция.

"Писающего мальчика" привлекли к ответственности", – написали в Сети.

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Видео: Киев Оперативный/Facebook

Отметим, что в центре столицы функционирует 11 автоматизированных туалетов.

Публикуем адреса, по которым находятся туалеты:

ул. Трехсвятительская, 8 (верхняя станция фуникулера);

ул. Владимирская, 24;

ул. Владимирская, 42;

площадь Арсенальная, 1;

площадь Европейская, 1;

ул. Крещатик, 1;

ул. Крещатик, 17;

ул. Крещатик, 27;

ул. Прорезная, 3;

проезд Владимирский, 15 (для людей с инвалидностью и граждан с детьми);

площадь Контрактовая – сквер № 3 (для людей с инвалидностью и граждан с детьми).

Ранее мы писали, что в Киеве студент осквернил Аллею Героев Небесной Сотни.

Также напомним, мы публиковали онлайн-карту – как найти туалет в центре Киева.