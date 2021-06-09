В Чернобыле сфотографировали табун лошадей Пржевальского с жеребятами (фото)

Табун лошадей Пржевальского в Чернобыле. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook

Работники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали первые фото табуна лошадей Пржевальского с жеребятами.

Об этом сообщают на странице заповедника в Facebook.

"Табуны лошадей Пржевальского пополняются середине апреля – начале мая. После беременности продолжительностью 12 месяцев кобыла рождает одного жеребенка, который сразу встает на ноги. В мае малышей увидеть трудно: животные держатся в укромных местах", – пишут в сообщении.

В заповеднике отмечают, что уже через месяц молодые лошади уже способны выдерживать ритм движения табуна. Появляется возможность оценить нынешний приплод.

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Так, на днях табун из 12 особей заметили на северной окраине города Чернобыль.

"Четыре лошади – жеребята этого года. Они отличаются размером и светлым цветом. Увеличение на 50 процентов – неплохой результат для этого табуна", – добавили в заповеднике.

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