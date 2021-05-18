В доме мэра Киева начал протекать потолок (фото)

На первом этаже в доме Виталия Кличко местные жалуются на то, что с потолка стекает вода

Фото: объявление в подъезде мэра Киева. Коллаж "Сегодня"

В подъезде дома мэра Киева Виталия Кличко протекает вода на первом этаже. Как сообщает корреспондент "Сегодня", об этом стало известно из объявления, которое повесили жильцы.

Из опубликованного фото понятно, что владельцы бутика "Montblanc", который расположен на первом этаже дома, жалуются на то, что у них протекает потолок – там стекает вода с канализации.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

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"Предварительно проблема в районе вашей квартиры", - пишет Сергей с просьбой перезвонить ему, чтобы решить вопрос.

Ранее мы писали, что к дому мэра Киева Виталия Кличко пришли правоохранители – цель их визита неизвестна. В пресс-службе мэра сообщили, что обыски в жилье мэра Киева на данный момент не проходят.

Напомним, что в Киеве проходят массовые обыски в различных структурах – правоохранители нагрянули с обысками в структурные подразделения КГГА. Градоначальник назвал такие действия давлением на него и его партию. Столичные власти требуют от правоохранительных органов отчета о статусе дел.

Обыски у Кличко – это коррупция чиновников или борьба за Киев? – читайте мнения экспертов.