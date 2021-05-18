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Обыски в доме Кличко. В квартиру мэра хотели попасть правоохранители (видео)

18 мая, 14:36

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Правоохранители звонили в дверь соседки напротив квартиры Кличко, а затем в квартиру мэра столицы

В квартиру, где живет мэр Киева Виталий Кличко, правоохранители несколько раз звонили.

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Об этом свидетельствует видео с камер наблюдения, которое появилось в распоряжении "Сегодня".

На видео с камер наблюдения с середины дома видно, что правоохранители звонят в дверь соседки напротив квартиры Кличко, а затем несколько раз звонят в квартиру мэра столицы.

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Видео: "Сегодня"

Как сообщили в СБУ,обыски в доме, где живет Кличко, проходили в рамках уголовного производства по фальсифицированным нефтепродуктам из России и Беларуси. Обыск проводили двумя этажами ниже квартиры Кличко. С мэром обыски никак не связаны, сообщили в СБУ.

Напомним, на днях Кличко обвинил Банковую в том, что та кошмарит местную власть. Обыски прошли на многих коммунальных предприятиях КГГА, мэр считает это давлением.

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