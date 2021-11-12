В электричках Киевской области будут требовать COVID-документы

Новые правила будут действовать с завтрашнего дня / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области меняются правила путешествий в пригородном сообщении. Такое решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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Так, с 13 ноября проезд во всех пригородных электропоездах области осуществляется при наличии:

сертификата о вакцинации;

отрицательного ПЦР-теста на COVID-19;

отрицательного экспресс-теста на COVID -19, сделанного не более чем за 72 часа до рейса.

В случае отсутствия одного из указанных документов пассажир может быть снят с рейса полицией.

Какие наказания предусмотрены?

Отсутствие сертификата в любом случае лучше, чем поддельный сертификат, так как за отсутствие документа человеку грозит штраф, а за подделку – статья.

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Отсутствие документа о прививке или отрицательном тесте у пассажира влечет за собой ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 гривен.

За подделку самого сертификата и печатей на нем можно получить до трех лет ограничения свободы, а за повторное правонарушение или групповое преступление есть риск сесть в тюрьму на пять лет. За использование подделок в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до двух лет за решеткой.

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