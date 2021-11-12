В електричках Київської області вимагатимуть COVID-документи

Нові правила діятимуть із завтрашнього дня / Фото: Колаж: Сьогодні
У Київській області змінюються правила подорожей у приміському сполученні. Таке рішення ухвалила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Так, з 13 листопада проїзд у всіх приміських електропоїздах області здійснюється за наявності:
- сертифіката про вакцинацію;
- негативного ПЛР-тесту на COVID-19;
- негативного експрес-тесту на COVID -19, зробленого лише за 72 години до рейса.
У разі відсутності одного із зазначених документів пасажира може бути знято з рейсу поліцією.
Які покарання передбачено?
Відсутність сертифіката в будь-якому випадку краща, ніж підроблений сертифікат, оскільки що за відсутність документа людині загрожує штраф, а за підробку – стаття.
Відсутність документа про щеплення або негативний тест у пасажира тягне за собою відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 17 000 до 34 000 гривень.
За підробку самого сертифікату та печаток на ньому можна отримати до трьох років обмеження волі а за повторне правопорушення чи груповий злочин є ризик сісти у в'язницю на п'ять років. За використання підробок в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до двох років за ґратами.
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