В КГГА рассказали, сколько людей посетили главную елку Украины

Елку уже начали разбирать/Коллаж: "Сегодня"

Главную новогоднюю локацию в Киеве на Софиевской площади посетили более 4 млн. киевлян и гостей города. Она работала с 18 декабря по 16 января.

Об этом сообщила глава постоянной комиссии горсовета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха.

Реклама

Подробности

Виктория Муха напомнила, что в этом году новогоднее дерево, высотой 31 метр, украшали 20 тысяч игрушек красно-золотых цветов и яркая гирлянда, длиной 10 километров, которая была размещена в виде большого купола. Возле елки был обустроен самый большой в Европе вертеп с фигурами Иисуса Христа, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

"Главная елка Киева – действительно зимний магнит столицы. Праздничная локация уже не первый год входит в число самых красивых в Европе... Городские власти в партнерстве с представителями бизнеса организовали уникальную новогодне-рождественскую локацию, которую посетило более четырех миллионов киевлян и гостей города со всего мира", — отметила председатель постоянной комиссии горсовета по культуре, туризму и общественным коммуникациям Виктория Муха.

Виктория Муха отметила, что городская власть работает над повышением туристической привлекательности Киева, стандартов гостеприимства и созданием комфортных условий для пребывания туристов.

Елку разбирают

В Киеве начали разбирать главную елку города. Это продлится всю неделю. Рабочие уже разобрали и увезли персонажей рождественского вертепа, который украшал основу елки.

Реклама

"Люди сетуют, мол, почему не оставили елку на Софийской площади до праздника Крещения – 19 января. Но мы тут ничего не можем сделать. Елку на Софийской площади будут разбирать несколько дней. Сначала уберут мелочь – в виде украшений на разных локациях по площади, а потом приступят к демонтажу гирлянд и игрушек с елки. Например, звезду с макушки нашей новогодней красавицы будем снимать через 2-3 дня. Для этого нужен высотный кран, чтобы снять звезду с высоты 31 метр", — отметили организаторы.

Читайте также