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В Киев снова возвращается тепло: прогноз на выходные (карта)

Валентина Шаповал
24 декабря, 17:00
Ночью в городе будет сильный мороз, а на дорогах обещают гололедицу

Погода в Киеве на 25 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 25 декабря, в Киеве в ближайшую ночь выпадет мокрый снег. Днем осадков не будет.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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В субботу температура воздуха в столице поднимется до 2 градусов тепла. Ночью в город вернутся морозы.

"Сами понимаете, как слизко будет на дорогах и тротуарах", – добавила синоптик.

Завтра в Киеве еще и будет порывистый ветер.

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Погода в Украине 25 декабря. Фото: Наталии Диденко

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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