В Киеве 8 улиц на сутки остались без воды: адреса

Воды нет из-за аварии/Коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 31 января, на 8 улицах Киева отключили холодную воду. Причина – авария на водопроводе.

Об этом сообщает "Киевводоканал".

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Где воды нет?

Временно отключено водоснабжение по адресам:

ул. Золотоворотская, 8/4 ул. Ярославов Вал, 4 ул. Гродненская, 32А ул. Академика Вильямса, 2, 4, 6А ул. Муромская, 9 ул. Сержа Лифаря, 3А, 5, 5А пр-т. Владимира Маяковского, 34, 34А ул. Новополева, 97, 97/1.

Как долго не будет воды?

Ориентировочный срок выполнения ремонтных работ – 1 сутки.

"Ремонтные бригады "Киевводоканала" уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений", — сообщили в "Киевводоканале".

Что делать, если из крана течет некачественная вода?

У жителей Киева могут возникнуть проблемы не только с прекращением водоснабжения, но и с качеством воды.

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Если в доме изменилось качество воды, то на сайте и доске объявлений должно быть уведомление о плановых профилактических промывках сетей. Однако, если работы производятся внутри дома, например, на вашем стояке, рабочими управляющей компании или ОСМД, то такого объявления может не быть.

Что делать

Попытайтесь слить воду в течение 5-10 минут.

Если ничего не изменилось, то позвоните в call-центр "Киевводоканала" по номеру (044) 202-02-02 или в аварийную службу по номерам 15-81 или (044) 200-73-01; оставьте заявку относительно сомнительного качества воды, указав Ф.И.О, адрес, контактный телефон и суть жалобы (изменение цвета и/или запаха).

После этого ваша заявка передается в соответствующий водопроводный район – всего их в городе 10 и они не всегда совпадают с административными районами. Далее она поступает в Департамент эксплуатации водопроводного хозяйства, который и назначает пробоотборника.

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