В Киеве 9-бальные пробки: центр парализован (карта)

В столице вечером произошло несколько ДТП

В Киеве пробки вечером, 1 июня. Фото: itc.ua

Вторник в Киеве традиционно заканчивается пробками. Самая сложная ситуация сейчас в центре.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, 1 июня.

Левый берег. На выезде с Троещины небольшие пробки на проспекте Перова.

От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте. На проспекте Освободителей ДТП.

Также авария на Гната Хоткевича. "Стоит" Днепровская набережная.

Пробка на проспекте Николая Бажана в районе станции метро "Харьковская".

Возле метро "Бориспольская" на Бориспольском шоссе образовалась небольшая пробка в районе кольца.

Правый берег. Пробка на улице Саперно-Слободской и Южном мосту на Выдубичах.

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На Большой Окружной дороге также движение затруднено.

От метро "Нивки" до метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы.

На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской. Авария на улице Богатырской.

Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

Кроме этого на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы в районе станции метро Университет, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской.

Ранее мы писали, что в Киеве – большие пробки: ТОП-5 самых проблемных дорог.

Напомним, под Киевом неподалеку от села Лютеж Вышгородского района разбили суперкар Ламборгини.