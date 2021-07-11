В Киеве арестован турок – раньше он убежал из суда в Харькове

Димерал Незаметтим находится в международной базе Интерпола за мошенничество – в течение года его экстрадируют в Германию, где его ждет суд

В Киеве нашли турка из международной базы Интерпола. Фото: коллаж "Сегодня"

Сотрудники уголовного розыска Нацполиции задержали 47-летнего гражданина Турции Димерала Незаметтима, который на днях сбежал из Харьковского апелляционного суда.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

После побега турку удалось добраться до столицы – он был задержан на улице Дегтяревской.

Турок-беглец сумел за три дня добраться из Харькова в Киев / Фото: Нацполиция

В ближайшее время беглеца доставят в Харьков, где поместят в СИЗО. Он до 12 месяцев будет находиться под экстрадиционным арестом, после чего его могут выслать в Германию, где его ждет суд.

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Напомним, что 8 июля после оглашения постановления об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей Незаметтим убежал из суда в Харькове. Судя по всему, у него были сообщники – на улице его ждал автомобиль.

Мужчина находится в международном розыске Интерпола за совершение мошенничества в особо крупных размерах.

Стоит отметить, что побег из места лишения свободы или из-под стражи карается в Украине сроком от 3 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе из зала суда сбежал подозреваемый в разбойном нападении и угоне автомобиля 25-летний Георгий Янов.

Мы также сообщали, что в Киевской области два дня разыскивали сбежавшего из зала суда в Ирпене преступника. В частности в Буче вооруженные правоохранители проверяли каждую машину, которая выезжала из города.