У Києві заарештували турка – раніше він втік із суду в Харкові

Дімерал Незаметтім перебуває в міжнародній базі Інтерполу за шахрайство – протягом року його екстрадують до Німеччини, де на нього чекає суд

У Києві знайшли турка з міжнародної бази Інтерполу. Фото: колаж "Сьогодні"

Співробітники карного розшуку Нацполіціі затримали 47-річного громадянина Туреччини Дімерала Незаметтіма, який днями втік з Харківського апеляційного суду.

Про це повідомили в пресслужбі поліції.

Після втечі турку вдалося дістатися до столиці – він був затриманий на вулиці Дегтярівській.

Турок-утікач зумів за три дні дістатися з Харкова до Києва / Фото: Нацполиция

Найближчим часом втікача доставлять до Харкова, де помістять в СІЗО. Він до 12 місяців перебуватиме під екстрадиційним арештом, після чого його можуть вислати до Німеччини, де на нього чекає суд.

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Нагадаємо, 8 липня після оголошення ухвали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Незаметтім втік із суду в Харкові. Судячи з усього, у нього були спільники – на вулиці на нього чекав автомобіль.

Чоловік перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах.

Варто зазначити, що втеча з місця позбавлення волі або з-під варти карається в Україні терміном від 3 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі із залу суду втік підозрюваний у розбійному нападі і викраденні автомобіля 25-річний Георгій Янов.

Ми також повідомляли, що в Київській області два дні розшукували злочинця, що втік із залу суду в Ірпені. Зокрема, в Бучі озброєні правоохоронці перевіряли кожну машину, яка виїжджала з міста.