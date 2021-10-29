В Киеве безбилетник пытался убежать от контролеров, но ему зажало руку дверью (фото)

Рука парня застряла в дверях / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве сегодня произошел курьезный случай. Безбилетнику зажало руку в транспорте.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
"Паренек так убегал от контролеров (потому что был без маски и не оплатил проезд), что не заметил, как зажало руку дверью. Ну, теперь не уйдет", – говорится в Сети.
Парень ехал в транспорте без маски / Фото: Киев Оперативный
Новые правила проезда в Украине
С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
- международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двухдозной,
- отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.
Ранее мы писали:
- С 21 октября действуют новые правила перевозок. С самого утра в Киеве начались первые проблемы – на вокзале и автостанциях пропустили не всех пассажиров.
- Черкасская область оказалась на пороге красной зоны карантина из-за коронавируса.