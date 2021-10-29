В Киеве безбилетник пытался убежать от контролеров, но ему зажало руку дверью (фото)

Рука парня застряла в дверях / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве сегодня произошел курьезный случай. Безбилетнику зажало руку в транспорте.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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"Паренек так убегал от контролеров (потому что был без маски и не оплатил проезд), что не заметил, как зажало руку дверью. Ну, теперь не уйдет", – говорится в Сети.

Парень ехал в транспорте без маски / Фото: Киев Оперативный

Новые правила проезда в Украине

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

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документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двухдозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

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