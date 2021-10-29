У Києві безквитковик намагався втекти від контролерів, але йому затиснуло руку дверима (фото)

Рука хлопця застрягла у дверях / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві сьогодні трапився курйозний випадок. Безквитковику затиснуло руку в транспорті.
Про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram .
"Хлопець так тікав від контролерів (бо був без маски і не оплатив проїзд), що не помітив, як затиснуло руку дверима. Ну, тепер не піде", – йдеться у Мережі.
Хлопець їхав у транспорті без маски / Фото: Київ Оперативний
Нові правила проїзду в Україні
З 21 жовтня водії, екіпаж та пасажири повинні мати один із таких документів:
- документ, що підтверджує одержання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде одна доза;
- міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозною,
- негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема, з використанням "Дії";
- негативний результат тесту ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, що діє 72 години.
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