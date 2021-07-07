В Киеве борьба за квадратные метры закончилась стрельбой: подробности дела

Спор за квартиру в жилом комплексе начался еще год назад – уже тогда собственники воевали двое суток

Дом, в котором произошла стрельба 7 июля. Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

Сегодня в Голосеевском районе Киева произошла стрельба- были ранены два человека. Как оказалось, конфликт в ЖК Парк Авеню начался изначально между старым и новым владельцем квартиры. Один из жителей дома рассказал подробности спора.

Все началось год назад

Сложная ситуация в отношении данной квартиры сложилась еще в прошлом году. 13 мая 2020 года в квартиру приехал новый владелец квартиры с документами, подтверждающими право собственности на эту недвижимость. Но он не смог открыть квартиру, и как оказалось, внутри находились неизвестные лица, которые угрожали представителям владельца физической расправой.

Читайте также: Стрельба под Киевом: неизвестный открыл огонь возле админздания (фото)

Кроме того, был поврежден дверной замок.

Выйти и предоставить свои данные охранной компании неизвестные также отказались. На место происшествия приехала оперативно-следственная группа, был составлен протокол.

Жителям ЖК создали неудобства

На следующий день переговоры между сторонами продолжились. В течение двух суток ситуация была достаточно напряженная, стороны конфликтовали в разных местах жилого комплекса: на центральном входе, во дворе возле дома, где находится квартира, в холле здания и на этаже возле квартиры.

Все эти события происходили с привлечением большого количества человек (представители сторон, полиция, телевидение и т.д.), что создавало неудобства для жителей комплекса.

Судебные разбирательства

Выяснилось, что незадолго до публичных торгов, а именно в октябре 2019 года, в злополучной квартире зарегистрировали двоих человек – сестру предыдущего владельца с его несовершеннолетним ребенком.

Реклама

В мае 2021 года суд постановил – "о признании электронных торгов недействительными и в требовании имущества – отказать".

Что произошло сегодня

Патрульные приехали на вызов из-за конфликта в квартире, а мужчина открыл огонь из охотничьего ружья. В результате коп получил огнестрельное ранение руки, а гражданский – ранение в лицо.

Стрелок закрылся в квартире и попытался поджечь ее. Копам пришлось штурмовать жилище. Внутри находилась женщина – имя ее пока неизвестно, но заложницей она не была. Мужчину задержали и составили протокол. Все обстоятельства будет выяснять следствие.

Ранее мы сообщали, что ночью 4 июля в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба – погиб один человек.

Также напомним, в Харькове средь бела дня подстрелили мужчину. Пострадавшего срочно госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу.

Смотрите видео задержания стрелка в Голосеевском районе: