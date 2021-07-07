Українська
$ 27,25
32,26
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Стрельба по полицейским в Киеве. Все подробности: фото, видео (обновляется)

7 июля 2021 12:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В городе введена спецоперация "Гром" – пострадавших госпитализировали

На снимке место происшествия и задержание стрелка. Фото: коллаж "Сегодня"

На снимке место происшествия и задержание стрелка. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня, 7 июля, в Голосеевском районе произошла стрельба. Ранены – полицейский и гражданский. По словам родственника стрелка, конфликт произошел якобы из-за того, что у мужчины хотят отобрать квартиру.

12:38 Как рассказали в полиции, конфликт возник из-за права собственности на квартиру между новыми и старыми собственниками. Сейчас злоумышленник задержан, ему была оказана медицинская помощь и отвезли в участок.

Реклама

Возбуждено уголовное производство по статье "покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

12:36 Конфликт в доме произошел между старым и новым владельцем квартиры, сообщил во время брифинга Андрей Крищенко.

Реклама

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Копы пытались решить конфликт путем переговоров, но мужчина не согласился и решил поджечь квартиру.

"Было слышно запах бензина из квартиры, он пытался подпалить изнутри квартиру. В результате было принято решение штурмовать", – говорит Андрей Крищенко.

Реклама

Вместе со стрелком в квартире была и женщина, но она не была в заложниках.

12:27 Из территории ЖК в наручниках вывезли мужчину, сообщает наш корреспондент с места событий. Скорее всего стрелка поймали.

Фото: пресс-служба МВД

Фото: пресс-служба МВД

12:15 В Киеве на Голосеевском проспекте из окна многоэтажки, в которой проходит спецоперация, идет дым. Об этом сообщил корреспондент "Сегодня" Владислав Гарнаев. Дым ориентировочно идет на 13-14 этаже.

Не пропусти!
Англия – Дания: онлайн-трансляция второго полуфинала Евро-2020
Англия - Дания
Реклама

Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

11:55 Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия коп получил огнестрельное ранение руки, а другой человек – ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в квартире.

"Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы",отметил Андрей Крищенко, который сейчас находится на месте происшествия.

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

11:36 Как сообщают в соцсетях, пострадавших госпитализировали.

11:31 В Киеве стрельба. ЧП произошло на Голосеевском проспекте, введена спецоперация "Гром".

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, мужчина ранил полицейских, пострадавшим оказывают первую медицинскую помощь.

По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по конфликту в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

Ранее мы сообщали, что в Харькове 30 июня на улице Родниковая произошла стрельба. Неизвестный несколько раз выстрелил в 31-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу с ранением в области шеи.

Напомним, что в Черкасской области 63-летний мужчина в ходе ссоры выстрелил из ружья в своего 34-летнего сына. Когда он понял, что натворил, то застрелился сам.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Задержания, стычки с полицией и слезоточивый газ: подробности протеста ФОПов в Киеве – фото и видео
Задержания, стычки с полицией и слезоточивый газ: подробности протеста ФОПов в Киеве – фото и видеоПроисшествия
Отбивать пришел весь табор. Подростки-ромы протаранили три автомобиля, есть пострадавшие
Отбивать пришел весь табор. Подростки-ромы протаранили три автомобиля, есть пострадавшиеПроисшествия
В Киеве мать с ребенком сбили на пешеходном переходе (фото)
В Киеве мать с ребенком сбили на пешеходном переходе (фото)Происшествия
Масштабный потоп в Киевской области: кого винят местные жители (видео)
Масштабный потоп в Киевской области: кого винят местные жители (видео)Происшествия
Жуткая авария под Киевом: отбойник буквально прошел сквозь авто (фото)
Жуткая авария под Киевом: отбойник буквально прошел сквозь авто (фото)Происшествия
Три авто столкнулись в ДТП под Киевом: в машине находились дети (видео)
Три авто столкнулись в ДТП под Киевом: в машине находились дети (видео)Транспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять