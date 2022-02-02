В Киеве два автомобиля провалились под землю из-за прорыва трубы (фото)

Две машины чуть не ушли под землю / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на Соломенке два автомобиля ушли под землю. Как оказалось, на месте образовался прорыв трубы.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевской службы спасения" в Facebook.
Спасатели эвакуировали два провалившихся автомобиля, застрявших в яме от аварии на трубе.
"К оперативному дежурному Службы поступило сообщение, что на улице Нежинской, 18, в Соломенском районе города, в помощи нуждаются водители легковых автомобилей", – говорится в сообщении.
Спасатели отбуксировали автомобили на безопасный участок дороги
Известно, что два легковых автомобиля провалились передними колесами и застряли в яме. На их спасение ушло два часа.
Что делать, если прорвало воду
В случае аварии или засорения канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:
- оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");
- позвонить по аварийной горячей линии по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.
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