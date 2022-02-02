У Києві два автомобілі провалилися під землю через прорив труби (фото)

Дві машини мало не пішли під землю / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Солом'янці два автомобілі пішли під землю. Як виявилось, на місці утворився прорив труби.

Про це повідомляє прес-служба "Київської служби порятунку" у Facebook.

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Рятувальники евакуювали два автомобілі, що завалилися в яму від аварії на трубі.

"До оперативного чергового Служби надійшло повідомлення, що на вулиці Ніжинській, 18, у Солом'янському районі міста, допомоги потребують водії легкових автомобілів", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники відбуксирували автомобілі на безпечну ділянку дороги

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Відомо, що два легкові автомобілі провалилися передніми колесами і застрягли в ямі. На їхній порятунок пішло дві години.

Що робити, якщо прорвало воду

У разі аварії або засмічення каналізації необхідно звернутись до "Київводоканалу". Як це можна зробити:

оформити звернення на сайті (кнопка "Задати питання");

зателефонувати за аварійною гарячою лінією за номером 15-81 або (044) 200-73-01.

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