В Киеве ФОПы из-за протестов перекрыли центр города (видео)

ФОПы перекрыли дороги города / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 17 февраля, в центре Киева снова протестуют SaveФОП. Из-за этого полностью перекрыто движение транспорта на улице Крещатик.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Протестующие еачали на Крещатике и продолжили митинг под зданием Верховной Рады Украины. Люди выступают против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.
Столкновения возле Рады
С 1 января в Украине вступил в силу закон об обязательном применении ФОПами кассовых аппаратов или программных регистраторов расчетных операций (РРО).
25 января ФОПы вышли на митинг к Верховной Раде. Уже с утра митингующие перекрывали дорогу в центре столицы. В результате начались столкновения протестующих с полицией, в ход пошли камни, бутылки и слезоточивый газ. По информации корреспондента канала "Украина 24", несколько десятков человек были задержаны. В столкновениях пострадали люди.
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