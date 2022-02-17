В Киеве ФОПы из-за протестов перекрыли центр города (видео)

ФОПы перекрыли дороги города / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 17 февраля, в центре Киева снова протестуют SaveФОП. Из-за этого полностью перекрыто движение транспорта на улице Крещатик.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Протестующие еачали на Крещатике и продолжили митинг под зданием Верховной Рады Украины. Люди выступают против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.

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Столкновения возле Рады

С 1 января в Украине вступил в силу закон об обязательном применении ФОПами кассовых аппаратов или программных регистраторов расчетных операций (РРО).

25 января ФОПы вышли на митинг к Верховной Раде. Уже с утра митингующие перекрывали дорогу в центре столицы. В результате начались столкновения протестующих с полицией, в ход пошли камни, бутылки и слезоточивый газ. По информации корреспондента канала "Украина 24", несколько десятков человек были задержаны. В столкновениях пострадали люди.

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