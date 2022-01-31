В Киеве "герои парковки" оставили машины прямо у двери подъезда (фото)

В столице водители продолжают бросать свои авто в неподходящих местах / Фото: Коллаж: Сегодня

В Подольском районе Киева снова отличились двое "героев парковки". Водители оставили свои авто прямо перед входом в подьезд.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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Инцидент произошел на проспекте Правды, 96.

"Нормально так запарковались чувачки. Действительно, и зачем этот проход к подъезду", – написали в Сети.

Автомобили оставили напротив дверей подъезда / Фото: Киев Оперативный

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Три платные зоны парковки в столице

Киевляне могут парковаться бесплатно везде, где это разрешено правилами дорожного движения. В случае, если есть парковочная разметка и соответствующие знаки, парковка оплачивается согласно тарифам одной из трех зон:

I зона охватывает центр Киева, часть территории в районе "Караваевых дач" и радиорынка, а также часть территории в пределах Демеевской площади. Стоимость парковки в ней составляет 35 грн/час.;

II зона охватывает районы вокруг исторического центра, территорий вдоль ключевых магистралей центра города и вблизи бизнес-центров, а также Сырец, часть Голосеева, Гидропарка, Демеевки и Левобережный деловой центр. "Острова" II зоны с высоким коэффициентом нагрузки также созданы внутри III зоны – у рынков "Троещина", "Лесной" ("Юность"), авторынка, метро "Лесная" и музея "Пирогово". Стоимость парковки во II зоне – 25 грн/час.;

III зона охватывает спальные районы города, и стоимость парковки остается неизменной с 2011 года – 5 грн/час.

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