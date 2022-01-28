В Киеве "герою парковки" прицепили на капот оленьи рога (фото)

Пешеходы решили отомстить / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве оригинально проучили "героя парковки". На капот немецкого кроссовера положили рога.

Об этом сообщает "Киев.Главное.Политика" в Telegram.

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Водитель Volkswagen перегородил тротуар. Скорее всего, что пешеходы решили отомстить таким образом.

"Отметим, что владелец авто марки Volkswagen оставил свою машину на тротуаре возле мусорных баков", – написали в Сети.

Водитель иномарки будет удивлен / Фото: Telegram

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Три платные зоны парковки в столице

Киевляне могут парковаться бесплатно везде, где это разрешено правилами дорожного движения. В случае, если есть парковочная разметка и соответствующие знаки, парковка оплачивается согласно тарифам одной из трех зон:

I зона охватывает центр Киева, часть территории в районе "Караваевых дач" и радиорынка, а также часть территории в пределах Демеевской площади. Стоимость парковки в ней составляет 35 грн/час.;

II зона охватывает районы вокруг исторического центра, территорий вдоль ключевых магистралей центра города и вблизи бизнес-центров, а также Сырец, часть Голосеева, Гидропарка, Демеевки и Левобережный деловой центр. "Острова" II зоны с высоким коэффициентом нагрузки также созданы внутри III зоны – у рынков "Троещина", "Лесной" ("Юность"), авторынка, метро "Лесная" и музея "Пирогово". Стоимость парковки во II зоне – 25 грн/час.;

III зона охватывает спальные районы города, и стоимость парковки остается неизменной с 2011 года – 5 грн/час.

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