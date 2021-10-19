В Киеве горела многоэтажка, один из жильцов умер в машине медиков (видео, обновлено)

В Киеве горит многоэтажка. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошел пожар в многоэтажном доме. Спасатели из дома выносили пострадавших, погиб человек.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, также информацию подтвердили "Сегодня" в пресс-службе ГСЧС Киева.

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Что произошло?

Пожар начался в Бортничах в Дарницком районе Киева по адресу улица Харченко, 21. Загорелась квартира на 3-м этаже жилого дома.

"Спасатели на месте, приступили к ликвидации огня. Жильцы дома эвакуированы. Из здания выносят пострадавших людей", – пишет dtp.kiev.ua.

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Новые подробности

Как рассказали нам в ГСЧС Киева, спасателям удалось вынести из огня мужчину с сильными ожогами. Его передали бригаде скорой медицинской помощи.

Он получил около 90% ожогов тела и, увы, скончался в автомобиле медиков. Также из горящего здания эвакуировали двух детей, их спустили в безопасное место по выдвижной пожарной лестнице. Из дома на свежий воздух спасатели вывели семь жителей этого дома.

В 16:01 пожар локализировали, а в 16:25 ликвидировали возгорание.

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"Причины возгорания будут выяснять правоохранители", – сказали в ГСЧС.

Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:

неосторожное обращение с огнем;

использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;

неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

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