В Киеве горела многоэтажка, один из жильцов умер в машине медиков (видео, обновлено)

В Киеве горит многоэтажка. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве произошел пожар в многоэтажном доме. Спасатели из дома выносили пострадавших, погиб человек.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua, также информацию подтвердили "Сегодня" в пресс-службе ГСЧС Киева.
Что произошло?
Пожар начался в Бортничах в Дарницком районе Киева по адресу улица Харченко, 21. Загорелась квартира на 3-м этаже жилого дома.
"Спасатели на месте, приступили к ликвидации огня. Жильцы дома эвакуированы. Из здания выносят пострадавших людей", – пишет dtp.kiev.ua.
Новые подробности
Как рассказали нам в ГСЧС Киева, спасателям удалось вынести из огня мужчину с сильными ожогами. Его передали бригаде скорой медицинской помощи.
Он получил около 90% ожогов тела и, увы, скончался в автомобиле медиков. Также из горящего здания эвакуировали двух детей, их спустили в безопасное место по выдвижной пожарной лестнице. Из дома на свежий воздух спасатели вывели семь жителей этого дома.
В 16:01 пожар локализировали, а в 16:25 ликвидировали возгорание.
"Причины возгорания будут выяснять правоохранители", – сказали в ГСЧС.
Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:
- неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.
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