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У Києві горіла багатоповерхівка, з дому виносили постраждалих (відео, оновлено)

Інна Собора
19 жовтня, 16:40
На місці працювали рятувальники, відомо, що в результаті пожежі є постраждалі

В Києві горить багатоповерхівка. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сталася пожежа в багатоповерховому будинку. Рятувальники з дому виносили постраждалих, їх кількість поки невідома.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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Пожежа почалася в Бортничах в Дарницькому районі Києва за адресою вулиця Харченка, 21. Загорілася квартира на 3 поверсі житлового будинку.

"Рятувальники на місці, приступили до ліквідації вогню. Мешканці будинку евакуйовані. З будівлі виносять постраждалих людей" , – пише dtp.kiev.ua.

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Загиблих немає

Як повідомили "Сьогодні" в ДСНС Києва, пожежу в житловому будинку в Бортничах вже ліквідували. Займання сталося в квартирі на третьому поверсі житлового будинку.

"Пожежа вже ліквідована. Інформації про загиблих немає. Зараз з'ясовуємо деталі НП. Причини загоряння з'ясовуватимуть правоохоронці" , – сказали в ДСНС.

Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках:

  • необережне поводження з вогнем;
  • використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
  • несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
  • порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.

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