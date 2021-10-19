У Києві горіла багатоповерхівка, з дому виносили постраждалих (відео, оновлено)

В Києві горить багатоповерхівка. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві сталася пожежа в багатоповерховому будинку. Рятувальники з дому виносили постраждалих, їх кількість поки невідома.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Пожежа почалася в Бортничах в Дарницькому районі Києва за адресою вулиця Харченка, 21. Загорілася квартира на 3 поверсі житлового будинку.
"Рятувальники на місці, приступили до ліквідації вогню. Мешканці будинку евакуйовані. З будівлі виносять постраждалих людей" , – пише dtp.kiev.ua.
Загиблих немає
Як повідомили "Сьогодні" в ДСНС Києва, пожежу в житловому будинку в Бортничах вже ліквідували. Займання сталося в квартирі на третьому поверсі житлового будинку.
"Пожежа вже ліквідована. Інформації про загиблих немає. Зараз з'ясовуємо деталі НП. Причини загоряння з'ясовуватимуть правоохоронці" , – сказали в ДСНС.
Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках:
- необережне поводження з вогнем;
- використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
- несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.
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