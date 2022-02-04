В Киеве грузовик военных протаранил две машины: пострадал ребенок (фото, видео)

В столице в аварии пострадала девочка. Фото: коллаж "Сегодня"
В пятницу, 4 февраля, в Киеве на Харьковской площади грузовик военных протаранил два автомобиля. В результате аварии пострадал ребенок.
Об этом сообщает Magnolia TV.
Подробности ДТП
Авария произошла на перекрестке проспекта Бажана и Харьковской площади.
Как выяснилось, автомобиль Toyota и микроавтобус Volkswagen двигались по Харьковской площади на зеленый сигнал светофора.
По проспекту Бажана двигалась колонна военного транспорта. Один грузовик успел проехать на зеленый, а другой начал движение на перекрестке, когда на Харьковской площади уже загорелся разрешенный сигнал светофора и машины начали движение.
В результате грузовик военных разбил Toyota и микроавтобус.
Есть пострадавшие
Серьезно пострадала 12-летняя пассажирка Toyota. Ребенок был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами.
Сейчас на месте работает полиция и следственно-оперативная группа, которые выясняют обстоятельства аварии.
ДТП в столице с пострадавшими. Фото: Magnolia TV
Еще одно ДТП на проспекте Бажана
В Киеве на проспекте Бажана произошла масштабная авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП один из водителей получил травмы.
Авария произошла у станции метро "Осокорки" в направлении правого берега. На проспекте была небольшая пробка, поэтому машины начали притормаживать.
Водитель Volkswagen, вероятно, не заметил пробку и на большой скорости протаранил попутный автомобиль BMW, а тот в свою очередь – двигавшийся впереди внедорожник Toyota. От этого удара BMW отрикошетило в ехавший на соседней полосе микроавтобус Renault.
В больницу госпитализировали водителя BMW. В каком он состоянии, пока неизвестно. На месте работает полиция, выясняющая все обстоятельства аварии.
Место аварии. Фото: Магнолия TV
Частые причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное управление – 5%.