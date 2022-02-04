В Киеве грузовик военных протаранил две машины: пострадал ребенок (фото, видео)

В столице в аварии пострадала девочка. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 4 февраля, в Киеве на Харьковской площади грузовик военных протаранил два автомобиля. В результате аварии пострадал ребенок.

Об этом сообщает Magnolia TV.

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Подробности ДТП

Авария произошла на перекрестке проспекта Бажана и Харьковской площади.

Как выяснилось, автомобиль Toyota и микроавтобус Volkswagen двигались по Харьковской площади на зеленый сигнал светофора.

По проспекту Бажана двигалась колонна военного транспорта. Один грузовик успел проехать на зеленый, а другой начал движение на перекрестке, когда на Харьковской площади уже загорелся разрешенный сигнал светофора и машины начали движение.

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В результате грузовик военных разбил Toyota и микроавтобус.

Есть пострадавшие

Серьезно пострадала 12-летняя пассажирка Toyota. Ребенок был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами.

Сейчас на месте работает полиция и следственно-оперативная группа, которые выясняют обстоятельства аварии.

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ДТП в столице с пострадавшими. Фото: Magnolia TV

Еще одно ДТП на проспекте Бажана

В Киеве на проспекте Бажана произошла масштабная авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП один из водителей получил травмы.

Авария произошла у станции метро "Осокорки" в направлении правого берега. На проспекте была небольшая пробка, поэтому машины начали притормаживать.