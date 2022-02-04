Сегодня 14:00 на
Церемония открытия
Пекин (Китай)
Парад команд и шоу
Завтра 09:45 на
Скиатлон
Женщины, 7,5 км + 7,5 км
Финал
Завтра 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 3000 м
Финал
Завтра 11:00 на
Биатлон
Смешанная эстафета 4х6 км
Финал
Завтра 13:35 на
Прыжки с трамплина
Женщины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
Завтра 14:40 на
Фристайл
Мужчины, могул
Третий финал
Завтра 15:26 на
Шорт-трек
Смешанная командная
эстафета, финал А
6 февраля 04:24 на
Сноуборд
Женщины, слоупстайл
3-й заезд, финал
6 февраля 05:00 на
Горнолыжный спуск
Мужчины, скоростной спуск
Финал
6 февраля 09:00 на
Скиатлон
Мужчины, 15 км + 15 км
Финал
6 февраля 10:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 5000 м
Финал
6 февраля 14:00 на
Прыжки с трамплина
Мужчины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
6 февраля 14:40 на
Фристайл
Женщины, могул
Третий финал
6 февраля 15:15 на
Санный спорт
Мужчины
3-й заезд, финал
Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎓 Скандал в Могилянке 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве на проспекте Бажана из-за пробки столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 февраля, 13:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Один из водителей не заметил пробку и спровоцировал массовое столкновение автомобилей
На проспекте Бажана столкнулись четыре машины.
На проспекте Бажана столкнулись четыре машины. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на проспекте Бажана произошла масштабная авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП один из водителей получил травмы.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

Реклама

Как все произошло

Авария произошла у станции метро "Осокорки" в направлении правого берега. На проспекте была небольшая пробка, поэтому машины начали притормаживать.

Водитель Volkswagen, вероятно, не заметил пробку и на большой скорости протаранил попутный автомобиль BMW, а тот в свою очередь – двигавшийся впереди внедорожник Toyota. От этого удара BMW отрекошетило в ехавший на соседней полосе микроавтобус Renault.

Что известно о потерпевшем

В больницу госпитализировали водителя BMW. В каком он состоянии – пока неизвестно. На месте работает полиция, выясняющая все обстоятельства аварии.

Реклама

Реклама

Место аварии. Фото: Магнолия TV

Частые причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное управление – 5%.

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов В Сети пишут, что "Нацкорпус" создает радиоактивную бомбу против РФ. Мы узнали, правда ли это Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Погрызли бобры? Мы узнали, почему на Оболонском острове Киева массово вырубили деревья Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Чернобыль едут военные – что известно Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

14 670

заболело за неделю в Киeвe

+37%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.27

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

31.92

Doodle Сегодня
4 февраля. Марк Цукерберг. Именно в этот день 18 лет назад, в 2004 году, 19-летний студент факультета психологии Гарвардского университета вместе с тремя друзьями в комнате университетского общежития запустил Facebook...
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.27

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

31.92

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять