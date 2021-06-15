В Киеве хотят повысить стоимость парковки: новые тарифы

За 2020 год по оплате за дневные парковки в бюджет столицы поступило всего около 22 млн грн

Сколько будет стоить парковка. Фото: nashkiev.ua

В Киеве активно обсуждают повышение тарифов на парковку в центре города. Ведь действующие тарифы не пересматривались уже 12 лет.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Большая часть доходов города от парковки будет направлена в специальный фонд городского бюджета, из которого будет финансироваться в первую очередь развитие общественного транспорта, совершенствование схем дорожного движения и повышения безопасности киевлян на улицах города.

"Они не менялись с 2009 года, хотя с тех пор цены изменились на все, включая оборудованием, энергоносителями и оплатой труда", – пояснил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

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Так, проектом распоряжения предлагается установить тариф на парковку в центральной части города не более 35 грн/час, на прилегающих к центру территориях – не более чем 25 грн/час, а в спальных районах оставить стоимость парковки без изменений – в размере 5 грн/час.

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"Принципиально решение обеспечить киевлянам бесплатную парковку ночью, в выходные и праздничные дни", – добавил Константин Усов.

По его словам, установление тарифа в первую очередь разгрузит центральную часть Киева и сделает ее удобной для всех участников дорожного движения.

Стоит отметить, что за 2020 год по оплате за дневные парковки в бюджет Киева поступило всего около 22 млн грн.

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