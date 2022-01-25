В Киеве хотят снести усадьбу купца Салтанова? Мы проверили слухи (фото)

В Сети утверждают, что общественность помешала застройщикам снести усадьбу / Коллаж "Сегодня"
В Киеве на Подоле планируют снести усадьбукупца Салтанова по улице Хорива, 18. Часть дома отселена, а вокруг здания установили строительный забор.
Об этом сообщают в telegram-канале Киев без цензуры.
Что говорят в Сети
В telegram-канале утверждают, что усадьбу планировали снести, но общественность помешала застройщикам.
"Теперь на незаконном заборе вокруг усадьбы Салтанова появилось предписание благоустройства города о демонтаже ограждения установленного "неизвестными" лицами", – пишут в Сети.
Все это неправда?
В департаменте охраны культурного наследия КГГА сообщают о том, что сносить усадьбу Салтанова по улице Хорива, 18 не будут.
"Департамент призывает не распространять непроверенную и ложную информацию", – добавили в КГГА.
Также в департаменте утверждают, что сейчас в здании производятся противоаварийные работы, а со временем там начнется реставрация.
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