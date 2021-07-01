В Киеве исчезли кондукторы: почему и кому теперь платить за проезд

Штат кондукторов в столице насчитывал до тысячи человек, часть из них – уволилась

Проезд можно оплатить при помощи е-билета. Фото: "Сегодня"

С сегодняшнего дня в наземном городском транспорте Киева уже не будет кондукторов, которые продают билеты на проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах. Как сообщили корреспонденту "Сегодня", часть коллектива будет переведена на другую должность.

"Должность кондуктора официально упразднена с сегодняшнего дня. Часть сотрудников, которые выполняли эту работу переведены на смежные профессии. А именно ими усилен штат контролеров, которые проверяют оплату проезда в городском транспорте", – сообщили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Фото: "Сегодня"

Там отмечают, что штат кондукторов насчитывал до тысячи человек. Части из них пришлось уволиться, поскольку они не подходят на работу контролерами по возрасту. На предприятии отмечают, что призывают пассажиров исправно оплачивать проезд в городском наземном транспорте, поскольку контроль будет усилен на всех маршрутах. Кстати, штраф – 160 гривен.

Напомним, проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах и фуникулере можно оплатить при помощи е-билета или заранее приобрести бумажные билеты.

Ранее мы писали, что в киевском метро произошел сбой – пассажирам вернули деньги за проезд.

Также мы сообщали, что проезд в столичном транспорте подорожает к концу лета.